Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Brüggen (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:00 Uhr die Glasscheibe einer Hintertür eines Einfamilienhauses auf der Roermonder Straße in Brüggen ein, um anschließend in das Hausinnere einzudringen. Die Hausbewohner, die zu dieser Zeit schliefen, wurden durch Licht, das im Haus plötzlich brannte wach. Nachdem sie sich im Haus umgesehen hatten, stellten sie die eingeschlagene Scheibe bzw. den Einbruch in ihr Haus fest. Nach erster Bestandsaufnahme seitens der Hausbewohner wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich an die Polizei in Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. /ms (584)

