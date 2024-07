Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240719 Viersen-Dülken: Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrradfahrerin

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitag, 19.07.24 um 17:20 Uhr kam es an der Kreuzung Bleichpfad / Brocherweg in Dülken zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Die 19-jährige Radfahrerin zog sich dabei zum Glück nur leichte Schürfwunden zu und musste nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die 55-jährige PKW-Fahrerin blieb unverletzt. (582)

