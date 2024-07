POL-WHV: Unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

Wilhelmshaven (ots) - Beamte der Wilhelmshavener Polizei kontrollierten am Donnerstagabend einen 24-jährigen Wilhelmshavener, der mit einem E-Scooter widerrechtlich die Fußgängerzone in der Grenzstraße befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem eine Drogenbeeinflussung fest, so dass sie die Weiterfahrt ...

mehr