POL-WHV: Verkehrsunfall im Wangerland - Fünf verletzte Personen nach Auffahrunfall auf der L 812

Jever (ots) - Unbekannte Täter brachen am Donnerstag im Zeitraum von 08:50 Uhr bis 14:00 Uhr in eine Praxis ein, die sich in dem ersten Geschoss eines Mehrparteienhauses in der Lindenallee befindet, und entwendeten eine Geldkassette. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in ...

