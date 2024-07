Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - 58-jährige Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen

Zetel (ots)

Am Donnerstag befuhr ein 45-Jähriger aus Zetel gegen 12.35 Uhr mit seinem PKW Seat die Eschstraße in der Zeteler Marsch. Beim Überqueren der Kreuzung zur Marschstraße missachtete er die Vorfahrt einer bevorrechtigten 58-Jährigen aus Zetel, die in einem PKW Renault unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die 58-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell