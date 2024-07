POL-WHV: 41-jähriger Radfahrer kontrolliert - Vareler Polizei leitet Verfahren ein

Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen grauen Pkw der Marke Renault Clio, der im Zeitraum von 12:40 Uhr bis 13:57 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Höhe des Durchgangs zur Marktstraße Hausnummer 58 parkte. Der Pkw wurde linksseitig im Heckbereich beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

