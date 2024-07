Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gewerbsmäßiger Betrug im Bereich Horumersiel - Polizei sucht Zeugen

Wangerland (ots)

Am Mittwoch ging bei der Polizei gegen 17.47 Uhr eine Meldung über aufdringliche Spendensammler im Bereich Horumersiel ein. Dabei hielten die männlichen Personen den vorbeigehenden Passanten jeweils ein Klemmbrett und Zettel vor, um damit zu suggerieren, dass sie taubstumm seien. Sie versuchten damit betrügerische an Spendengelder gelangen, denn die körperliche Beeinträchtigung war nur vorgetäuscht. Die Passanten seien nach eigenen Angaben dabei auch entsprechend bedrängt worden, um sie so zu einer Spende zu bringen. Die Täter verfügten über eine gute Mobilität und traten mit dieser Vorgehensweise im weiteren Verlauf auch in Schortens und in Jever auf. In Schortens konnten die Täter schließlich durch eine Polizeistreife angetroffen und kontrolliert werden. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

