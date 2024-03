Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240330.1 Kiel: Vermisster angetroffen (Folgemeldung zu 240329.1)

Kiel (ots)

Der seit Freitagnachmittag vermisste 81-Jährige ist Samstag in einer Tiefgarage in der Saarbrückenstraße angetroffen worden. Der Mann wies keine äußerlichen Verletzungen auf und befindet sich nun wieder in der Betreuung von Angehörigen.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell