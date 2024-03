Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240326.4 Kiel: Großladungsbombe HC 4000 ist entschärft

Kiel (ots)

Die in der Kieler Förde Höhe Marinearsenal aufgefundene britische Luftmine ist erfolgreich entschärft. Die Polizei hebt in diesen Minuten die landseitigen Sperrungen auf. Seeseitig werden die Sperrungen bis ca. 14:45 Uhr bis zum Abtransport der entschärften Bombe an Land aufrecht erhalten bleiben. Es kam zu keinen nennenswerten Problemen.

Um 10:00 Uhr richtete die Polizei die Straßensperrungen ein und alle Anwohnerinnen und Anwohner mussten ihre Häuser im Sperrbereich verlassen haben. Auch die Kieler Förde musste von See kommend ab dem Leuchtturm Friedrichsort für den Schiffsverkehr gesperrt werden. Ebenfalls war ein Ein- und Ausschleusen an der Holtenauer Schleuse nicht möglich. Es kam zu keinen großartigen Verzögerungen, so dass die Entschärfung um 12:34 Uhr beginnen konnte. Die Großladungsbombe vom Typ HC 4000 war insgesamt in einem guten Zustand, einer der drei Zünder fehlte. Alle drei Detonatoren waren noch vorhanden und wurden nach Ausbau aufgrund des besonders brisanten Sprengstoffes vor Ort sprengtechnisch unter Wasser vernichtet. Ein Knall war nicht wahrzunehmen. Das Team des Kampfmittelräumdienstes meldete um 14:08 Uhr, dass die Luftmine erfolgreich entschärft ist.

Stephanie Lage

