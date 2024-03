Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240328.1 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Kiel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Kieler Innenstadt zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 23-Jähriger schwere Verletzungen erlitt. Die Kriminalpolizei Kiel führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des 20-jährigen Anzeigenden sei er gegen 02:30 Uhr gemeinsam mit einem 23 Jahre alten Bekannten und zwei jungen Frauen, die sie kurz zuvor kennengelernt hatten, an der Holstenbrücke von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen worden. Es sei zunächst zu einem Wortgefecht zwischen den beiden Männern und dem 23-Jährigen gekommen. Infolgedessen sei dieser von beiden Tätern niedergeschlagen worden. Am Boden liegend habe einer der Täter mit massiver Gewalt gegen dessen Kopf getreten. Anschließend habe einer der Täter auch den 20-Jährigen geschlagen. Dieser konnte flüchten und die Polizei verständigen. Auch die Angreifer flüchteten in unbekannte Richtung. Die Frauen, deren Identität nicht feststeht, entfernten sich zu Beginn der verbalen Auseinandersetzung vermutlich in Richtung Hauptbahnhof.

Der 23-Jährige kam zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Beim Anzeigenden war eine medizinische Versorgung vor Ort nicht erforderlich.

Beide Täter sollen dunkel gekleidet gewesen sein und werden als schlank, etwa 18-20 Jahre alt und ca. 180cm groß beschrieben. Einer der beiden soll helles Haar haben und mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Der andere soll dunkles Haar haben und ein schwarzes Cap und eine ebenfalls schwarze Umhängetasche getragen haben.

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die den Angriff beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Diese und insbesondere die beiden jungen Frauen, die mit den angegriffenen Männern unterwegs waren, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Katharina Philipsen

