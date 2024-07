Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vorfall in Parkanlage in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag erhielt die Wilhelmshavener Polizei gegen 23:14 Uhr Kenntnis von einem Vorfall im Kurpark, bei dem ein 37-jähriger Wilhelmshavener von zwei unbekannten männlichen Personen körperlich angegangen und verletzt worden sein soll. Nach Aussagen des Opfers und der Zeugen befuhr der 37-Jährige gemeinsam mit seinem Bekannten auf Fahrrädern den Kurpark in Richtung Musikmuschel. Auf Höhe einer dortigen Parkbank seien dann zwei männliche Personen rückwärtig an ihn herangetreten und es sei unvermittelt zu einem körperlichen Angriff gekommen. Die unbekannten Personen seien im weiteren Verlauf ohne Diebesgut in unbekannte Richtung geflüchtet, als der Bekannte sowie ein Fußgänger eingeschritten seien. Die Zeugen und das Opfer beschrieben die Personen wie folgt: - Männlich - Circa 16-20 Jahre alt - schlanke Statur - circa 175 cm groß - dunkle Haare - schwarzes T-Shirt Eine Person sei mit dem Fahrrad, die weitere fußläufig unterwegs gewesen. Das Opfer wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch behandelt und ins Krankenhaus verbracht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Im Rahmen der Ermittlungen wendet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

