Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240719 Schwalmtal-Amern: Einbruch in Pizzeria - Zeugen gesucht

Schwalmtal-Amern (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten im Tatzeitraum von Do., 18.07.24 21:00 Uhr bis Fr., 19.07.24 16:00 Uhr ein Fenster einer Pizzeria auf der Hauptstraße in Amern auf und gelangten so in die Innenräume der Pizzeria. Hier durchwühlten sie alles und öffneten zahlreiche Schränke. Anschließend entfernten sie sich mit ihrer Beute (technische Geräte) in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich an die Polizei in Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (581)

