POL-VIE: Garagen in Vollbrand

Kempen (ots) - Am Mittwoch, gegen 15 Uhr, stürzte eine 75-Jährige in der Straße Möhlenring in einer Kurve. Die Frau aus Kempen gab an, die Kurve nicht richtig genommen zu haben, weswegen sie stürzte. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt. /jk (576) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: 02162/377-1191 ...

