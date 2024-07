POL-VIE: Alleinunfall mit Pedelec - 75-Jährige leicht verletzt

240718 Kempen-St. Hubert (ots) - Gestern Morgen, gegen 09:30 Uhr, kam es in der Tönisberger Straße in St. Hubert zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Pedelec-Fahrer. Ein 54-jähriger Willicher fuhr auf dem Radweg in der Tönisberger Straße in Richtung Hülser Landstraße. Dabei bemerkte er ein Auto, das rückwärts in eine Grundstückseinfahrt fahren wollte. Der Pedelec-Fahrer ging davon aus, dass der ...

mehr