POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock U23 und dem SV Babelsberg 03

Parchim (ots) - Am Samstag den 13.04.2024 kam es um 11.45 Uhr in einem Supermarkt im Parchimer Ostring zu einem Ladendiebstahl, an welchen nach derzeitigen Erkenntnissen zwei männliche, weißrussische Staatsbürger beteiligt waren. Einer der Täter wurde von einer Mitarbeiterin nach Passieren des Kassenbereiches angesprochen, da die getragene Weste des Mannes beim Verlassen des Marktes stark ausgebeult erschien. Der Täter stieß die Mitarbeiterin beiseite und lief zum ...

mehr