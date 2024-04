Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hubschraubereinsatz ohne Erfolg - Vermisstensuche wird weiter fortgesetzt

Schwerin (ots)

Im Rahmen der Vermisstensuche nach einer 83-jährigen Frau und einem 80-jährigen Mann aus Schwerin, siehe Pressemitteilung auf der Homepage der Landespolizei M-V unter dem Link: https://t1p.de/o72t9 wurde am heutigen 14.04.2024 in der Zeit von 10:30 Uhr - 11:15 Uhr der Hubschrauber der Landespolizei M-V im nörlichen Bereich von Schwerin eingesetzt. Leider konnten auch mit diesem Einsatzmittel keine weiteren Hinweise zum gegenwärtigen Aufenthalt der Vermissten festgestellt werden. Die Polizei sucht weiter nach den vermissten Personen. Dabei werden auch Bezüge nach Parchim geprüft. Weiteren Erkenntnissen nach, gibt es auch Anhaltspunkte in Richtung Rostock und Stralsund. Die örtliche Polizei und die Bundespolizei sind in den Suchmaßnahmen mit eingebunden. Weiter hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nehmen das Polizeihauptrevier in Schwerin unter der TelNr.: 0385-5180-2224 oder der Polizeinotruf unter der 110 entgegen. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

