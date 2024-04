POL-HRO: Einsatz des Polizeihubschraubers im Rahmen der Vermisstensuche

Güstrow (ots) - Am Samstag, 13. April 2024, war eine Funkwagenbesatzung der Polizei im Bereich der Güstrower Innenstadt unterwegs als ihnen an einer roten Ampel ein neben dem Funkwagen wartendes Fahrzeug näher ins Auge fiel. Die auf Tuning geschulten Kollegen nahmen augenscheinlich an dem Fahrzeug unterschiedliche bauliche Veränderungen wahr, weshalb sie sich beim Grün der Ampel hinter das Fahrzeug setzten um in der ...

mehr