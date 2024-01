POL-HX: Radmuttern an Rettungswagen gelockert

Willebadessen (ots) - Bei einer Drogenkontrolle in Willebadessen fiel eine aufmerksame Polizeistreife nicht auf den Täuschungsversuch eines Verdächtigen herein. Bei einer Urinprobe hatte ein 23-Jähriger den Urinbecher einfach mit Wasser gefüllt. Als sein simpler Trick auffiel, beleidigte er die Beamten auch noch. Es begann mit einer Fahrzeugkontrolle am Dienstag, 9. Januar. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an ...

mehr