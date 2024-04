Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe gefasst

Parchim (ots)

Am Samstag den 13.04.2024 kam es um 11.45 Uhr in einem Supermarkt im Parchimer Ostring zu einem Ladendiebstahl, an welchen nach derzeitigen Erkenntnissen zwei männliche, weißrussische Staatsbürger beteiligt waren. Einer der Täter wurde von einer Mitarbeiterin nach Passieren des Kassenbereiches angesprochen, da die getragene Weste des Mannes beim Verlassen des Marktes stark ausgebeult erschien. Der Täter stieß die Mitarbeiterin beiseite und lief zum Ausgang. Hier schubste dieser noch eine ältere Kundin, welche in der Folge zu Fall kam. Trotz dessen konnte die Mitarbeiterin den Täter zunächst noch ergreifen, der sich dann jedoch befreite und letztlich in Richtung der Ladezone des Supermarktes flüchtete. Im Rahmen der sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnte kurz darauf ein weißer Pkw Honda Insight mit polnischer Zulassung festgestellt werden der mit der Tatausführung in Verbindung gebracht werden konnte.. Der zu dem Zeitpunkt unbekannte Fahrer versuchte sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen und flüchtete. Dabei fuhr der Fahrzeugführer innerorts mit mehr als 100 km/h. Die Flucht endete in einem für den Pkw zu schmalen Weg einer angrenzenden Kleingartenanlage, wo der Fahrzeugführer gestellt werden konnten. Der zweite Täter wurde noch am Supermarkt festgenommen. Die Mitarbeiterin und die Kundin wurden durch das Schubsen bzw. das dadurch herbeigeführte Hinfallen leicht verletzt. Anzumerken ist, dass sich im Fahrzeug weiteres vermeintliches Diebesgut in einem Gesamtwert von gut 2.000 Euro befand. Darunter hunderte Fischkonserven, Kaffeepackungen in dreistelliger Anzahl, Schokoladenabpackungen, als auch eine große Zahl an Deo-Rollern. Die Gegenstände wurden für die weiteren Ermittlungen wegen des räuberischen Diebstahls sichergestellt. Die beiden Täter wurden nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freiem Fuß gesetzt. Es besteht die Möglichkeit, dass weitere Supermärkte, auch über den Landkreis Ludwigslust-Parchim hinaus, geschädigt wurden. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu möglichen weiteren Diebstählen in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten sich mit einer Dienststelle der Polizei in Verbindung zu setzen. gefertigt: PHK Maik Dieterich-Hoffmann Dienstgruppenleiter Polizeihauptrevier Parchim verantwortlich: André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

