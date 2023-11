Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall mit Straßenbahn

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am vergangenen Samstag (18.11.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 34-jährigen Autofahrer und einer Straßenbahn Am Technologiezentrum. Der 34-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 21.45 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem Mini von der Bürgermeister-Ulrich-Straße in Richtung Technologiezentrum. Hierbei war die Ampel am Bahnübergang rot. Nachdem der 34-Jährige offenbar zu spät bremste, kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn, die in Richtung Königsplatz fuhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

