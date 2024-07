Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Kriminalberatung lädt zur Gruppenberatung ein

Viersen (ots)

Ab September wieder an jedem zweiten Mittwoch im Monat. Die technische Beratungsstelle der Viersener Kriminalprävention bietet ab September wieder regelmäßige Gruppenberatungen rund um das Thema Einbruchschutz an. Egal, ob Sie ein Haus bauen wollen, oder Ihr Haus oder Ihre Wohnung renovieren wollen. Wir informieren Sie über die neuesten Sicherungsmöglichkeiten -kostenlos und neutral. Die nächste Gruppenberatung findet am 11. September statt. Ab 18.00 Uhr geht es in den Räumen der Kriminalprävention auf dem Mühlenberg 7 in Dülken los. Allerdings ist die Teilnehmenden Zahl auf 10 Personen begrenzt. Melden Sie sich deshalb rechtzeitig telefonisch an. Aber auch individuelle Beratungen vor Ort können Sie gerne mit uns vereinbaren. Sprechen Sie uns eine Nachricht auf den Anrufbeantworter: 02162/377-3137. Wir rufen Sie zurück. Alle Termine der Gruppenberatung für das laufende Jahr finden Sie hier: https://viersen.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-sich-jetzt-vor-einbrechern /wg (573)

