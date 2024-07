Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pkw fährt gegen Baum - Fahrer wird schwer verletzt

Willich (ots)

Am Dienstag gegen 13.20 Uhr fuhr ein 85-jähriger Mann aus Meerbusch mit seinem Pkw auf der Düsseldorfer Straße in Willich in Richtung Meerbusch. Aus ungeklärten Gründen kam er nach rechts von der Straße an und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der 85-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle bis etwa 16.00 Uhr gesperrt. /wg (570)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell