POL-MFR: (184) Bei Rot über die Ampel - Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Fürth (ots)

Am Montagnachmittag (19.02.2024) kollidierte der Ford einer 28-jährigen Frau mit mehreren Pkw, nachdem diese bei Rot über eine Ampel gefahren war. Es entstand hoher Sachschaden.

Die Frau war gegen 16:15 Uhr auf der Alten Reutstraße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zum Laubenweg fuhr sie aus bislang unbekannten Gründen an den bereits an der rot-zeigenden Ampel wartenden Fahrzeugen links vorbei und bog im Anschluss nach rechts in den Laubenweg ein. Hierbei stieß sie zunächst mit drei Pkw zusammen, die ihrerseits gerade vom Laubenweg nach links in die Alte Reutstraße einbogen. Zuletzt beschädigte sie noch ein im Laubenweg geparktes Fahrzeug.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand jedoch an den insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache hat die Verkehrspolizei Fürth übernommen.

