Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zeugen melden alkoholisierte Frau am Steuer - 4,04 Promille bei mutmaßlicher Fahrerin festgestellt

Parchim (ots)

Nachdem Zeugen der Polizei am Montagmorgen in Parchim eine alkoholisierte Frau am Steuer eines PKW gemeldet hatten, stellte die Polizei bei der mutmaßlichen Fahrerin wenig später einen Atemalkoholwert von 4,04 Promille fest. Den Zeugenaussagen zufolge war die 40-jährige Frau gegen 08 Uhr in der Ludwigsluster Chaussee in ihren PKW gestiegen und davongefahren. Da die Fahrerin augenscheinlich alkoholisiert war, meldeten die besorgten Zeugen den Vorfall der Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei traf die mutmaßliche Fahrerin kurz darauf an der Haustür ihrer Wohnadresse an. Nach dem Atemalkoholtest wurde die 40-Jährige zur Blutprobenentnahme gebracht. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein der Frau und erstattete gegen sie Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

