POL-VIE: Pedelc-Fahrer stürzt und wird leicht verletzt

240718 Kempen-St. Hubert (ots)

Gestern Morgen, gegen 09:30 Uhr, kam es in der Tönisberger Straße in St. Hubert zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Pedelec-Fahrer. Ein 54-jähriger Willicher fuhr auf dem Radweg in der Tönisberger Straße in Richtung Hülser Landstraße. Dabei bemerkte er ein Auto, das rückwärts in eine Grundstückseinfahrt fahren wollte. Der Pedelec-Fahrer ging davon aus, dass der 36-jährige Duisburger im Auto ihn gesehen hatte und wartete. Deswegen fuhr er mit seinem Pedelec weiter. Als das Auto jedoch plötzlich rückwärtsfuhr, musste der Pedelec-Fahrer ausweichen und verlor dabei das Gleichgewicht, wodurch er stürzte. Der Duisburger Autofahrer gab an, dass er den Pedelec-Fahrer gesehen habe und den Wagen nicht bewegt habe. Der Willicher wurde durch den Sturz leicht verletzt. Aufgrund der unterschiedlichen Aussagen ist die Polizei auf der Suche nach möglichen Zeuginnen und Zeugen. Haben Sie den Unfall gesehen? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (575)

