POL-VIE: Aktion #LEBEN - Dieser Schriftzug reist durch den Kreis

Seit Beginn des neuen Jahres setzt die Polizei NRW auf den Straßen eine neue Fachstrategie im Verkehr um. Kernziele der Fachstrategie sind: weniger Getötete und Verletzte im Straßenverkehr, ungeschützte Verkehrsteilnehmende wirksam schützen, den Opferschutz ausbauen, aggressive Fahrerinnen und Fahrer stoppen und die Gefahren im Transitverkehr abstellen. Medienwirksam wird die Fachstrategie mit dem #LEBEN begleitet - etwa 1 Meter hohe Buchstaben samt Hashtag. Zusammen mit den Verkehrssicherheitsberatern gehen diese am Samstag auf Reisen. Ab 12 Uhr wird es am Hariksee, direkt am Schlösschen, einen Infostand geben, an dem Sie sich zum sicheren Transport von Fahrrädern und Pedelecs mit dem Pkw beraten lassen können. Außerdem können Sie sich über unsere Pedelec-Seminare informieren. Die Veranstaltung ist bis 17 Uhr geplant. Kommen Sie also vorbei und lassen Sie sich von unseren Experten zum Thema Verkehrssicherheit beraten. /jk (577)

Datum: 20. Juli 2024

Uhrzeit: 11 Uhr - 16 Uhr Wo: Hariksee (Direkt am Schlösschen)

