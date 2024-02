Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Straelen (ots)

Am Dienstag (20. Februar 2024) kam es gegen 10:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Broekhuysener Straße (Bundesstraße 221) und der Straße Zum Ringofen und der Brüxkener Straße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 49-jähriger Straelener mit seinem schwarzen Opel Corsa die Straße Zum Ringofen in Richtung der Broekhyusener Straße. Vermutlich mißachtete der Fahrer das dortige STOP-Zeichen und stieß im Kreuzungsbereich mit dem schwarzen Mercedes eines 31-jährigen Mannes aus Viersen zusammen. Der Verkehrsteilnehmer war auf der Bundesstraße aus Richtung Broekhuysen unterwegs. Durch die Kollision wurde der Opel auf die gegenüberliegende Seite der Kreuzung in Richtung der Brüxkener Straße geschleudert und stieß dort gegen ein Verkehrsschild sowie gegen einen dort wartenden weißen Fiat Doblo. In diesem Fahrzeug befand sich eine 24-jährige Frau aus Straelen. Der Fahrer des Opel, der durch die Feuerwehr nach dem Abtrennen des Daches aus dem Fahrzeug befreit werden musste, wurde ebenso einem Krankenhaus zugeführt wie die Fahrerin des Fiat. Entgegen ersten Angaben mussten beide Verletzten stationär im Krankenhaus verbleiben. Der Opel und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (sp)

