POL-VIE: Autofahrer entfernt sich nach Unfall - Haben Sie Hinweise?

Kempen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, den 18. Juli, um 1:30 Uhr, brannten zwei Garagen in der Dinkelbergstraße in Kempen. Die beiden nebeneinanderliegenden Garagen gerieten kurz hintereinander in Vollbrand. Durch den Brand wurden zwei Autos - wobei eins noch weggesetzt und ein größerer Schaden verhindert werden konnte - E-Bikes und diverse Reitsachen zerstört. Offenbar war ein technischer Defekt die Ursache des Brands. /jk (578) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

mehr