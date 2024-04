POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Bank vereitelt Betrug durch "falschen Polizeibeamten/58-Jähriger festgenommen

Groß-Gerau (ots) - Auf ein Wohnhaus in der Neustraße in Wallerstädten hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Montagmorgen (01.04.) und Dienstagnachmittag (02.04.) abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten anschließend die Zimmer nach Wertgegenständen. Was genau erbeutet wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) ...

