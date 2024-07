Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Versuchter Raub - Haben Sie Hinweise?

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Freitag, den 19.07.2024 wurde ein 48-jähriger Schwalmtaler Opfer eines versuchten Raubes auf der Dorfstraße in Amern. Nach ersten Ermittlungen war der Mann gegen 21:00 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg, als er plötzlich von hinten körperlich attackiert wurde. Dieser Angriff galt einer Umhängetasche, die der Mann zu dieser Zeit über seine Schulter trug. Das Opfer leistete allerdings Gegenwehr, sodass es zu einem kurzen Gerangel kam. Der männliche Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Sollten Sie Hinweise oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, dann melden Sie diese bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an die Polizei. /ms (583)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell