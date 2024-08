Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hinweis auf Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), K 449 Wiensen/Bodenfelde, Mittwoch, der 14.08.2024, 13:59 Uhr. Ein Zeuge nahm zufällig den mutmaßlichen Unfall per Videokamera auf und informierte anschließend die örtliche Polizeidienststelle. Der Unfall ereignete sich im Begegnungsverkehr auf der K 449 zwischen Wiensen und Bodenfelde. Offenbar kam es zu einer Berührung der Außenspiegel. Zur Klärung des Sachverhaltes werden die Unfallbeteiligten gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Uslar in Verbindung zu setzen.

