Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Unfall mit drei Leichtverletzten; Bad Fallingbostel/A 7: Kettenunfall auf der A 7; Hademstorf: Wer kann Angaben zur "Geldkassette auf Baumstamm" machen?

Heidekreis (ots)

28.07.2024 / Unfall mit drei Leichtverletzten

Schneverdingen: Eine 20-jährige Autofahrerin wollte am Sonntagnachmittag von der Harburger Straße in die Alte Landesstraße in Schneverdingen einbiegen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

28.07.2024 / Kettenunfall auf der A 7

Bad Fallingbostel/A 7: Am Sonntagmorgen kam es auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, in Höhe Bad Fallingbostel, erneut zu einem Kettenunfall im stockenden Verkehr. Ein 32-jähriger Autofahrer bemerkte zu spät, dass der Verkehr vor ihm zum Stillstand kam. Er fuhr auf einen vor ihm haltenden Auto auf, das wiederum auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Eine nachfolgende Autofahrerin bemerkte den stehenden Verkehr ebenfalls zu spät und fuhr in das Auto des 32-Jährigen. Dabei verletzten sich insgesamt zwei Personen leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von fast 30.000 Euro.

29.07.2024 / Wer kann Angaben zur "Geldkassette auf Baumstamm" machen?

Hademstorf: Bereits am 05.07.2024 wurde eine auf einem Baumstamm fest verschraubte Geldkassette in der Straße "An der Schleuse", hier hinter der dortigen Ölpumpe, in Hademstorf aufgefunden. Die "Geldkassette auf Baumstamm" (siehe Foto) stammt mutmaßlich aus einem Diebstahl und konnte bisher nicht zugeordnet werden. Wer kann helfen? Die Polizei in Hodenhagen bittet um Hinweise an 05164-802550.

