Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Tödlicher Verkehrsunfall; Bispingen: Schwerer Verkehrsunfall

Heidekreis (ots)

25.07.2024 / Tödlicher Verkehrsunfall

Bomlitz: Am Donnerstag kam es gegen 13:40 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 440. Ein 61-jähriger Mann aus Bomlitz befuhr die Bundesstraße von Visselhövede in Richtung Kroge und geriet in Höhe "Im Löverschen" alleinbeteiligt mit seinem Transporter nach links von der Fahrbahn. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort. Die B 440 war für knapp vier Stunden voll gesperrt. Die Unfallursache ist bisher nicht geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

25.07.2024 / Schwerer Verkehrsunfall

Bispingen: Eine 18-jährige Motorradfahrerin wurde am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 6 schwer verletzt. Sie befuhr die Kreisstraße von Hützel in Richtung Evendorf, als plötzlich ein wartepflichtiges Auto an der Kreuzung zur Druhwaldstraße die Fahrbahn querte. Es kam Zusammenstoß, durch den die Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Die 18-Jährige, die aus Bispingen stammt, wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Die 32-jährige Unfallverursacherin, die ebenfalls aus Bispingen kommt, blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell