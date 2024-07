Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Dachfenster ausgebaut und entwendet; Schneverdingen: In mehrere Container eingestiegen; Soltau: Einbruch in ein Einfamilienhaus; Walsrode: Unter Drogeneinfluss zur Polizei

Heidekreis (ots)

22.07.2024 / Dachfenster ausgebaut und entwendet

Walsrode: Unbekannte machten sich am vergangenen Wochenende (19.07.24 - 22.07.24) an einem Rohbau im Brammerweg zu schaffen. Dabei bauten sie zwei, bereits montierte Dachfenster aus und entwendeten diese. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

23.07.2024 / In mehrere Container eingestiegen

Schneverdingen: In der Nacht von Montag auf Dienstag gelangten Unbekannte gegen 02:30 Uhr auf das Gelände einer Biogasanlage in Langeloh. Hier drangen sie in mehrere Container ein und entwendeten unter anderem Zündkerzen. Der Gesamtschaden wird aktuell auf rund 13.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

23.07.2024 / Unter Drogeneinfluss zur Polizei

Walsrode: Am Dienstagmittag erschien ein 24-Jähriger mit seinem Auto bei der Polizei in Walsrode, um einen Sachverhalt zu melden. Im weiteren Gesprächsverlauf erweckte der Mann den Eindruck, dass er möglicherweise unter starkem Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenvortest reagierte dann auch positiv auf THC, sodass dem Walsroder eine Blutprobe entnommen werden musste. Die Weiterfahrt mit seinem Auto wurde ebenfalls untersagt.

23.07.2024 / Einbruch in ein Einfamilienhaus

Soltau: Unbekannte stiegen zwischen Montagabend und Dienstagabend in ein Einfamilienhaus im Schmiedeweg ein. Für den Einstieg stellten die Täter eine Mülltonne vor das rückwärtige Küchenfenster, um dieses im Anschluss aufzuhebeln. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchwühlt. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell