POL-HK: Soltau: Nach Diebstahl und versuchten Diebstählen von Kühlaufliegern - Polizei nimmt zwei Personen fest

Heidekreis (ots)

Soltau: Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.07.2024) wurde gegen 02:00 Uhr ein weißer Kühlauflieger (Hersteller: Kone) im Wert von 80.000 Euro vom Parkstreifen der Gottlieb-Daimler-Straße in Soltau entwendet. An derselben Örtlichkeit beobachtete am Sonntagabend ein aufmerksamer Bürger zwei Personen bei einem erneuten Diebstahl eines Kühlaufliegers und alarmierte daraufhin die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis den zuvor entwendeten Auflieger auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 71 feststellen und schließlich zwei Männer aus Litauen festnehmen. Hierfür wurde unter anderem auch eine Polizeidrohne eingesetzt, da sich einer der Täter im nahegelegenen Maisfeld versteckte. Am Montagmorgen erhielt die Polizei dann Kenntnis darüber, dass ein dritter Kühlauflieger, der ebenfalls in der Gottlieb-Daimler-Straße stand, angegangen wurde. Die festgenommenen Männer im Alter von 46 und 52 Jahren wurden noch am Montag durch Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete für beide Männer die Untersuchungshaft an. Für sie ging es anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

