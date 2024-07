Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Vier Schwerverletzte nach Unfall; Bispingen: Rennradfahrerin stürzt; Tewel: Mähwerk entwendet - Zeugen gesucht!

Heidekreis (ots)

19.07.2024 / Vier Schwerverletzte nach Unfall

Munster: Bereits am Freitagmittag kam es gegen 12:30 Uhr auf der Bundesstraße 71, zwischen den Ortschaften Ilster und Alvern, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Rotenburg kurz vor Alvern in den Gegenverkehr und kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das mit drei Frauen im Alter von 75, 79 und 84 Jahren besetzt war. Durch den Zusammenstoß wurden alle Beteiligten schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ein Hund, der sich im Auto der Frauen befunden hat, starb auf dem Weg zum Tierarzt. Die Bundesstraße 71 war im Bereich der Unfallstelle für die Rettungs- und Einsatzmaßnahmen bis etwa 16:15 Uhr voll gesperrt.

21.07.2024 / Rennradfahrerin stürzt

Bispingen: Am Sonntagnachmittag stürzte eine 59-jährigen Rennradfahrerin im Bereich des Bahnübergangs "Grevenhof". Dabei zog sich die Dame, die einen Helm trug, schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

22.07.2024 / Mähwerk entwendet

Tewel: Unbekannte drangen im Zeitraum vom 20.05.2024 bis 01.07.2024 in mehreren Scheunen im Ortsteil Jerusalem ein, die direkt an der Bundesstraße 71 liegen. Aus einer Scheune entwendeten die Täter unter anderem ein rotes Kreiselmähwerk der Marke Fella (Typ KM 187 H). Das Mähwerk ist mit einer eingerissenen gelben Schutzplane bestückt und verfügt über eigenständig gesetzte Schweißnähte am Rahmen sowie am Kurbelarm. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass das Arbeitsgerät mit einem kleinen Traktor über ein Feld abtransportiert wurde. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Neuenkirchen unter 05195-933970 entgegen.

