POL-HK: 1. Schneverdingen, Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs; 2. Schwarmstedt, Verkehrsunfall zwischen Überholern; 3. Schwarmstedt, "Liegengebliebene" Regionalbahn

1. Schneverdingen, Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs

Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte in der Bahnhofstraße in Schneverdingen eine Fahrradfahrerin, welche einem Verkehrsteilnehmer zuvor durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen war. Dabei stellte sich heraus, dass die 60-jährige Schneverdingerin so stark unter Alkoholeinfluss stand, sodass ein Atemalkoholtest vor Ort nicht mehr durchführbar war. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

2. Schwarmstedt, Verkehrsunfall zwischen Überholern

Am Freitagnachmittag ereignete sich im Bereich Schwarmstedt, auf der L 190, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Hierbei überholte ein 26-jähriger Audi-Fahrer aus dem Heidekreis ein vor ihm fahrendes Fahrzeug und beabsichtigte, das Überholmanöver fortzusetzen. Ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Hannover übersah in seinem Hyundai den Überholenden und scherte ebenfalls zum Überholen aus. Obwohl der Fahrer des Audis noch versuchte auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw. Der Audi touchierte einen Baum am Fahrbahnrand und wurde anschließend in den gegenüberliegenden Grünstreifen geschleudert. Der Fahrer und ein Mitfahrer des Audis wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

3. Schwarmstedt, "Liegengebliebene" Regionalbahn

Am Samstagmorgen konnte ein Zug des Regionalverkehrs seine Fahrt aufgrund eines Motorproblems nicht fortsetzen. Dadurch kam es zu kurzzeitigen Einschränkungen im Bahn- und Straßenverkehr in Schwarmstedt. Die circa 50 Mitfahrenden des Zuges konnten unter anderem mithilfe der Feuerwehr aus dem Zug und zum Bahnhof nach Schwarmstedt begleitet werden. Nach etwa einer halben Stunde wurden die Schranken der Bahnübergänge wieder geöffnet, sodass längere Wartezeiten der Autofahrer verhindert werden konnten.

4. Eickeloh, Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde, im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Bereich Eickeloh, eine 36-jährige Fahrzeugführerin aus Hademstorf mit ihrem Pkw angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 36-jährige vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt, bis auf Weiteres, untersagt.

5. A7/Soltau, Alkoholisiert mit Sprinter verunfallt

Am frühen Samstagabend verunfallte ein 33-jähriger Autofahrer aus Butzbach (Hessen) auf der Autobahn A7, in Fahrtrichtung Hamburg, im Bereich der Baustelle in Höhe Soltau, mit einem Sprinter. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten eine erhebliche Alkoholisierung des Unfallfahrers fest. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Bis zur Bergung des Sprinters musste ein Fahrstreifen für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

