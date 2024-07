Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Wohnungsbrand; Munster: 1,31 Promille; Soltau: Radfahrer leicht verletzt; Schwarmstedt: Fahrradeigentümer/-in gesucht

Heidekreis (ots)

17.07.2024 / Wohnungsbrand

Walsrode: Am Mittwochnachmittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand am Wiener Platz. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte das Feuer, das sich auch auf den Dachstuhl ausbreitete, schließlich löschen. Zwischenzeitlich ergab sich fälschlicherweise die Verdachtslage, dass sich noch ein Kind in der brandbetroffenen Wohnung befinden könnte. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes einiger Beteiligten kam es zu einer kurzzeitig angespannten Stimmung, die sich durch Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte wieder legte. Nach ersten Erkenntnissen verletzten sich bei dem Brand mindestens elf Personen leicht, darunter auch Feuerwehrkräfte. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

17.07.2024 / 1,31 Promille

Munster: Einsatzkräfte der Polizei wurden am Mittwochmorgen in die Straße "Zum Schützenwald" gerufen, da hier der Verdacht bestand, dass ein 28-jähriger Mann mit seinem Auto betrunken zu seiner Arbeitsstätte gefahren sei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille und erhärtete den Verdacht. Der Munsteraner gab eine Blutprobe und seinen Führerschein ab.

17.07.2024 / Radfahrer leicht verletzt

Soltau: Ein 44-jähriger Autofahrer übersah am Mittwochnachmittag einen 49-jährigen Radfahrer, als er vom Alten Stadtgraben auf den dortigen Supermarktparkplatz einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt.

18.07.2024 / Fahrradeigentümer/-in gesucht

Schwarmstedt: Die Polizei in Schwarmstedt stellte bereits am 11.06.2024 ein Fahrrad sicher, dass höchstwahrscheinlich aus einem vorangegangenen Diebstahl am örtlichen Bahnhof stammte. Nun wird der/die Eigentümer/in des weiß-roten Damenrades der Marke Bocas (siehe Foto) gesucht. Hinweise nimmt die Polizeistation in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

