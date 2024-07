Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Schwerer Verkehrsunfall

Heidekreis (ots)

18.07.2024 / Schwerer Verkehrsunfall

Walsrode: Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr auf der Bundesstraße 209, zwischen Walsrode und Kirchboitzen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 80-jähriger Autofahrer zunächst die Bundesstraße in Richtung Kirchboitzen, als er sich dazu entschied ein Wendemanöver durchzuführen. Hierfür lenkte er sein Auto zunächst auf einen rechtsseitig gelegenen Seitenstreifen. Bei der anschließenden Wendung übersah der 80-Jährige einen nachfolgenden Motorradfahrer, der eine Kollision mit dem Auto nicht mehr verhindern konnte. Durch den Zusammenstoß wurde der 54-jährige Motorradfahrer, der aus dem Landkreis Nienburg stammt, lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hannoveraner Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt, seine Beifahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls in ein örtliches Krankenhaus transportiert werden. Der unfallbetroffene Abschnitt der Bundesstraße 209 wurde für die Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme bis etwa 19:00 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell