POL-STD: Zwei Einbrüche in Himmelpforten - Polizei sucht Zeugen, Einbruch in Buxtehuder Friseursalon

1. Zwei Einbrüche in Himmelpforten - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitag, den 15.12., 13:00 h und heute Morgen, 07:00 h haben Unbekannte in Himmelpforten in der Straße "Brink" eine Tür zu der dortigen Kindertagesstätte aufgebrochen und sind dann so in das Innere gelangt. Hier wurde im Büro noch eine Schranktür gewaltsam geöffnet. Bei der Suche nach Bargeld waren der oder die Einbrecher dann aber erfolglos und mussten ohne Beute die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zwischen Samstag, 10:00 h und heute Morgen, 00 h sind bisher unbekannte Einbrecher in der Marktstraße nach dem Aufhebeln einer Tür in die Räumlichkeiten eines dortigen Tattoostudios eingedrungen und haben mehrere Räume durchsucht. Was dabei genau außer zwei hochwertigen Tattoomaschinen noch erbeutet wurde, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der bisher bezifferte Schaden dürfte sich auf zweieinhalb tausend Euro belaufen.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.#

2. Einbruch in Buxtehuder Friseursalon

Zwischen Samstagnachmittag, 16:00 h und heute Morgen, 08:00 h sind Unbekannte in Buxtehude in der Bahnhofstraße nach dem Aufhebeln eines Fensters in einen dortigen Friseursalon eingestiegen und haben das Innere durchsucht. Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute konnten der oder die Einbrecher dann unerkannt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

