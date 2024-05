POL-PDKO: Mehrere Motorroller entwendet und beschädigt

Weißenthurm (ots) - Am Montag, den 29.04.24, kam es gegen 17:20 Uhr zu einem erneuten Verkehrsunfall auf der Rheinbrücke B 256 in FR Neuwied. Dabei stießen ein PKW und ein LKW zusammen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: ...

