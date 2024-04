POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Lahnstein (ots) - Am 29.04.2024 ereignete sich gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Koblenzer Straße in Lahnstein. Eine 59-jährige Dame befuhr die Straße in Fahrtrichtung Koblenz-Horchheim. Ein PKW fuhr von dem Parkplatz des ALDI-Marktes auf die Straße und kollidierte mit dem Fahrrad. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben und der Fahrer wird als älterer Mann beschrieben. Er ...

