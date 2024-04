POL-PDKO: schwerer Verkehrsunfall auf der B256 Weißenthurm Fahrtrichtung Neuwied

Bendorf (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte ein Fenster im Erdgeschoss der Bodelschwingh Grundschule in Bendorf mit Steinen beworfen und hierdurch massiv beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bendorf in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf Lohweg 34 56170 Bendorf Telefon: 02622-94020 E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

