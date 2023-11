Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wattenheim (ots)

Trotz rechtskräftigem Fahrverbot fuhr ein 25-jähriger Mann am 13.11.23 gegen 17:15 Uhr auf der B 47 und geriet in eine Verkehrskontrolle. Er händigte den Polizeibeamten zwar einen Führerschein aus, eine bei Verkehrskontrollen übliche Überprüfung in den polizeilichen Informationssystemen ergab jedoch, dass dieser aufgrund des rechtskräftigen Fahrverbots sicherzustellen ist. Die Weiterfahrt wurde demnach untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell