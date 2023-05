Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsstörungen im Hammer Stadtgebiet anlässlich der Präsidentschaftswahlen in der Türkei

Hamm (ots)

Am Pfingstsonntag kam es von 19:35 Uhr bis ca. 23:30 Uhr im westlichen Stadtgebiet Hamm, insbesondere im Bereich der Dortmunder Straße in Höhe des Lippeparks, zu einer Jubelfeier und anschließenden Autokorsos von Anhängern des türkischen Präsidenten Erdogan. Zeitweise nahmen bis zu 300 Personen an der Jubelfeier teil. Die Polizei sperrte kurzzeitig Straßenabschnitte und Kreuzungsbereiche, um Verkehrsgefährdungen für Feiernde und Unbeteiligte zu verhindern. Gravierende Verkehrsverstöße im Zusammenhang mit den Autokorsos wurden von der Polizei konsequent geahndet. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell