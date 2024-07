Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Wem gehört dieses Fahrrad? (Foto); Soltau: Taschendieb gestellt; Soltau: Körperverletzung, Widerstand und tätlicher Angriff

Heidekreis (ots)

23.07.2024 / Wem gehört dieses Fahrrad? (Foto)

Neuenkirchen: Bereits am 18.07.2024 kam es in der Fichtenstraße in Neuenkirchen zu einem Fahrraddiebstahl von einem dortigen Grundstück. Der Täter hinterließ dabei ein zuvor genutztes Damenrad, das vermutlich auch aus einem Diebstahl stammen könnte. Die Polizei sucht daher den/die Eigentümer/in des vom Täter zurückgelassenen Fahrrades (siehe Foto). Dabei handelt es sich um ein rotes Damenrad des Herstellers Triumph (Modell PS133 mit Fahrradkorb). Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen unter 05195-933970 entgegen.

22.07.2024 / Taschendieb gestellt

Soltau: Einer 75-jährigen Dame aus Soltau wurde gestern die Handtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen, als sie sich auf einem Supermarktparkplatz in der Lüneburger Straße befand. Der flüchtige Täter konnte kurze Zeit später durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis in der Ernst-August-Straße gestellt werden. Nicht nur die Personenbeschreibung passte, die Beamten fanden bei ihm unter anderem auch die Geldbörse der 75-Jährigen. Da der polizeibekannte Mann auch ein Taschenmesser mit sich führte, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen eingeleitet.

22.07.2024 / Körperverletzung, Widerstand und tätlicher Angriff

Soltau: Am Montagabend wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis zu einer Körperverletzung am Bahnhof in Soltau gerufen. Der Verursacher, ein 29-jähriger Mann aus Soltau, verletzte zuvor ein 14-jähriges Mädchen und flüchtete zunächst, als die Polizei eintraf. Im weiteren Verlauf konnte der stark alkoholisierte Täter gestellt werden. Schon hier leistete er Widerstand. Auf der Polizeiwache griff er dann weitere Beamte an, ehe er sich schlussendlich beruhigte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Der Mann, der sich auf mehrere Strafverfahren einstellen muss, verbrachte die Nacht im polizeilichen Gewahrsam.

