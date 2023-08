Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trickbetrüger unterwegs

Pforzheim (ots)

Opfer eines Trickbetruges ist bereits am vergangen Dienstag ein Kioskbetreiber in der Dillsteiner Straße geworden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betraten am vergangenen Dienstag gegen 17 Uhr eine Frau und ein Mann die Verkaufsräumlichkeiten des Kiosks. Dort gaben die beiden Personen an, aus dem Ausland zu kommen und nun eine Bank zu suchen, jedoch wüssten sie nicht, wie hierzulande die Geldscheine aussehen. Beide Personen verwickelten die Kassiererin in der Folge in türkischer Sprache in ein Gespräch. Hierbei gelang es dem Mann offenbar mehrfach unbemerkt in die Kasse zu greifen. Letztlich entstand der ein Schaden von 400 Euro. Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben: Der Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein, dünne Statur, trug eine Brille, hatte einen schwarzen Bart und hatte kurze schwarze hochgegeelte Haare. Er war bekleidet mit einer dunkelbeigen Jacke und einer kurzen Jeanshose. Ferner trug er eine kleine Umhängetasche bei sich. Er hat ausschließlich in türkischer Sprache gesprochen. Die Frau soll ebenfalls zwischen 40 und 50 Jahren alt gewesen sein. Sie hatte eine etwas dickere Statur und schwarze Haare. Bekleidet war die Frau mit einer schwarzen Leggingshose und einem schwarzen T-Shirt. Zudem war die Frau sehr stark geschminkt. Auch sie sprach ausschließlich türkisch. Beide Personen machten einen gepflegten Eindruck.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Pforzheim-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, oder denen die Personen im weiteren Stadtgebiet ebenfalls aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

