Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, versuchter Einbruch in Baucontainer

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall bei Zurücksetzen

Am Montagabend um 19:20 Uhr kam es auf der K2573 am Flugplatz Schwäbisch Hall zu einem Unfall. Aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsunfalls kam es zu einem Rückstau, in dem ein 52-Jähriger mit einem LKW der Marke Daimler-Benz stand. Um für die Rettungsfahrzeuge Platz zu machen setzte dieser zurück und übersah hierbei einen hinter sich wartenden 19-jährigen Opel-Fahrer. Der Pkw wurde in Folge dessen ca. 25 Meter zurückgeschoben. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Schwäbsich Hall: Pkw landet auf Dach

Am Montag um 19:06 Uhr kam es auf der L2218 zwischen der Abzweigung Veinau und Hessental zu einem Unfall. Ein 61-jähriger Fiat-Fahrer kam aufgrund von Kurzschlaf mit einer Mitfahrerin von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Stehen. Beide Personen waren kurzzeitig eingeklemmt, konnten aber von der Feuerwehr befreit und in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die Fahrbahn musste kurzeitig gesperrt werden und wurde nachdem das Fahrzeug abgeschleppt wurde wieder freigegeben.

Schwäbisch Hall - Dörrenzimmern: Versuchter Einbruch in Baucontainer

Zwischen Montagabend 20:10 Uhr und Dienstagmorgen 7:00 Uhr wurde versucht mehrere Baucontainer auf einer Baustelle an der L1060 aufzubrechen. Ein Teil der Container konnten erfolgreich aufgebrochen werden, jedoch wurde daraus nichts entwendet. Für die Baufirma entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise auf dem Vorfall nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Schrozberg: Unfall mit Fahrrad

Auf der Blaufeldener Straße fuhr am Dienstag um 8:50 Uhr in Fahrtrichtung Blaufelden eine 37-jährige mit einem Pkw der Marke Daimler-Benz und wollte auf die Speckheimer Straße einbiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende, 55-jährige Radfahrerin, welche auf der Blaufeldener Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad, bei welchem die 55-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Crailsheim: Unfall aufgrund der Sonne

Um 7:20 Uhr am Dienstagmorgen kam es in der K2641 von Jagstheim nach Onolzheim auf der Höhe eines Jagstheim zu einem Zusammenstoß. Ein 36-jähriger Opel-Fahrer wurde von der Sonne stark geblendet, weshalb dieser die Sonnenblende herunterklappen wollte. Dabei kam er in einer Kurve in die Mitte der Fahrbahn und konnte somit einen Zusammenstoß mit einem 55-jährigen Audi-Fahrer nicht mehr verhindern. Es kam zu einem Sachschaden von etwa 12.500 Euro.

Crailsheim: Unfall auf Gegenfahrbahn

Am Dienstagmorgen um 9:12 Uhr wollte ein Kraftomnibus-Lenker vom Volksfestplatz auf die Beuerlbacher Straße einbiegen. Dabei kam er zu weit nach links auf die Fahrbahn und streifte eine 54-jährige VW-Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 5000 Euro.

Rot am See: Kraftrad umgestoßen

Am Straßenrand der Hauptstraße stand am Montagabend um 17 Uhr eine 51-jährige Kraftradlenkerin und wartete auf einen Mitfahrer. Als Sie Rückwärtsausparken möchte übersieht ein 73-jähriger Daimler-Fahrer die 51-jährige und stößt diese um. Dabei verletzte sich die Kraftradlenkerin leicht und es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Crailsheim: Anhänger rollt weg

Am Dienstag um 9:05 Uhr befuhr ein 29-Jähriger die Ellwanger Straße in Fahrtrichtung Jagstheim. Auf Höhe der Abzweigung Kreuzbergstraße fällt diesem auf, dass sich von seinem Mercedes Sprinter ein Anhänger von der Anhängerkupplung gelöst hat. Der Anhänger rollte weg und stieß gegen einen hinter dem Mercedes stehenden Lkw, dadurch entstand ein Sachschaden am Lkw von 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell