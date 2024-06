Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Betrug - Ohne Führerschein mit Alkohol - Unfälle

Göggingen: Motorradfahrer leicht verletzt

Kurz vor 21 Uhr am Montagabend befuhr ein 39-Jähriger mit einem Motorrad die Landesstraße 1075 in Richtung Mulfingen. Als er zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges ansetzte, übersah er einen entgegenkommenden Pkw, weshalb er ruckartig nach rechts einscherte. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte auf die Straße. Da der 39-Jährige seinen Sturzhelm offenbar nicht richtig geschlossen hatte, löste sich dieser, so dass der Zweiradfahrer diverse Schürf- und Platzwunden im Kopfbereich erlitt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 39-Jährige unter Alkoholeinfluss stand; ebenso waren Anzeichen auf den Einfluss von Betäubungsmitteln erkennbar. Der Motorradfahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An seinem Fahrzeug, das nicht zugelassen und damit nicht versichert ist, hatte der Mann gefälschte Kennzeichen angebracht. Gegen den 39-Jährigen werden entsprechende Anzeigen vorgelegt.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagmittag ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Gegen 13 Uhr fuhr eine 69-Jährige mit ihrem VW im Bereich des "Drive-In" eines Schnellimbisses in der Lorcher Straße auf den Opel Corsa einer 24-Jährigen auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Auf dem Parkplatz des gleichen Schnellimbisses hatte eine 28-Jährige mit ihrem VW Golf rund eine halbe Stunde zuvor - gegen 12.30 Uhr - den geparkten VW eines 42-Jährigen gestreift, wobei ebenfalls ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Vom Fahrbahnrand kommend, fuhr ein 83-Jähriger am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr mit seinem VW Polo in den fließenden Verkehr auf der Buchstraße ein. Dabei übersah er den Linienbus eines 48-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Von der Bremse gerutscht

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 30-Jähriger am Montagmorgen kurz vor 10 Uhr verursachte, als er mit seinem Audi auf der Baldungstraße auf den Skoda einer 59-Jährigen auffuhr. Eigenen Angaben zufolge war der Unfallverursacher vom Bremspedal abgerutscht.

Schwäbisch Gmünd: 40-Jähriger wurde das Opfer eines Betruges

Hoher Sachschaden entstand einem 40-Jährigen, der am Samstag das Opfer einer dreisten Betrügerin wurde. Die Frau hatte den Mann gegen 14 Uhr angerufen und sich als Mitarbeiterin seiner Bank ausgegeben. Die Unbekannte machte ihn auf eine angeblich ungewöhnliche Kontobewegung aufmerksam und bot an, den Betrag wieder zurückzubuchen. Anschließend schickte die Frau dem 40-Jährigen insgesamt 20 Push-Tan-Aufträge auf sein Smartphone und forderte ihn auf, diese zu bestätigen. Arglos kam der Mann dieser Anweisung nach und bestätigte auch die Zurücksetzung seiner PIN. Erst rund zwei Stunden später wurde der 40-Jährige misstrauisch. Bis dahin waren jedoch 18 Überweisungen von der Unbekannten getätigt worden.

Wie können Sie sich schützen?

Grundsätzlich gilt: seien Sie bei unerwarteten Anrufen misstrauisch. Insbesondere dann, wenn Sie die Person, die anruft, nicht kennen. Überprüfen und hinterfragen Sie deren Identität und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen.

Was tun, wenn bereits Geld abgebucht wurde? Kontakten Sie unverzüglich Ihre Bank und lassen Sie Ihr Konto und Ihre Geldkarten sperren. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

