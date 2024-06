Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Sachbeschädigung - Diebstahl - Polizeikontrolle an der Sulzbacher Steige - Einbruch

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Sachbeschädigung an Ahornbaum

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 18. Juni 2024, und Sonntag, dem 23. Juni 2024, kam es in der Remsstraße in Endersbach zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Rinde eines großen Ahornbaums ringsherum derart, dass nun die Gefahr besteht, dass der Baum eingehen könnte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zu dem Vorfall nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151/65061 entgegen.

Winterbach: Fahrraddiebstahl

Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagabend wurde am Bahnhof in Winterbach ein mit einem Kettenschloss gesichertes Mountainbike der Marke Bulls gestohlen. Der Wert des Fahrrads beträgt rund 500 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Informationen werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegengenommen.

Sulzbach an der Murr/Großerlach: Erneut gravierende Geschwindigkeitsverstöße im Bereich der Sulzbacher Steige

Eine negative Unfallentwicklung und Lärmbelästigungen von Anwohnern entlang von beliebten Motorradstrecken ist der Hintergrund der verstärkten Polizeikontrollen. Auch weil Geräuschemissionen in Korrelation mit den gefahrenen Geschwindigkeiten stehen, führte die Verkehrspolizei erneut am gestrigen Sonntag (23.06.2024) eine Geschwindigkeitskontrolle in der Zeit zwischen 10 Uhr und 18 Uhr auf der B 14, Sulzbacher Steige, durch.

Es wurden hier 14 anzeigenpflichtige Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, wobei zwei davon von Autofahrern und zwölf von Motorradfahrern begangen wurden. Zwölf dieser Geschwindigkeitsverstöße werden laut Bußgeldkatalog mit Fahrverboten belegt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 175 km. Ein Motorradfahrer war auf der Geraden vor Berwinkel also bei erlaubten 100 km/h deutlich zu schnell. Ein anderer Motorradfahrer wurde im Abstand von 10 Minuten gleich zweimal von dem Geschwindigkeitsmessgerät erfasst. Bei erlaubten 70 km/h fuhr er bei Großerlach zunächst mit 42km/h zu schnell. Er fuhr dann zurück nach Großerlach, wendete dort und passierte in der Folge nun mit 116 km/h die Kontrollstelle. Wegen des wiederholten Verstoßes könnte diesem Motorradfahrer ein deutlich erhöhtes Bußgeld drohen.

Fellbach: Einbruch

In der Nacht zum Montag wurde in der Schulstraße in eine Gaststätte eingebrochen. Die Täter sind über ein Fenster eingestiegen und haben im Gastraum einen Spielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. auf die unbekannten Täter werden nun von der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 erbeten.

